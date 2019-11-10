» انتحار شاب في بث مباشر على "فيس بوك" بالسلام

10 نوفمبر 2019 - 08:42 م

أقدم شاب يقيم بمنطقة السلام بالقاهرة، على الانتحار في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشنق نفسه بحبل.

البداية كانت مع ورود بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول، من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول جثة شاب صحبة شقيقه، وعدد من أصدقائه.

وقال شقيق المتوفى إنه فوجىء بأصدقاء شقيقه يسرعون إلى منزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على "فيس بوك"، ظهر خلاله يشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم.

وعند اقتحام الغرفة، فوجئوا به معلقًا بحبل، وحاولوا إنقاذه لكنه توفي قبل نقله لمستشفى السلام العام.

وقال شقيقه إن المتوفي كان معتادًا على تعاطى مخدر "الإستروكس".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.