بالصور.. طاقم تحكيم نسائي بمباراة جنوب إفريقيا وزامبيا

09 نوفمبر 2019 - 09:22 م

خطفت «الجيرمومي» حكم مباراة جنوب إفريقيا وزامبيا، الأنظار في ملعب السلام مع أدائها التمارين الإحمائية قبل بداية اللقاء الذي تشارك فيه مع محكمة الساحة الرواندية سليمة موكانسانجا التي تدير المباراة.

وتعد الرواندية سليمة موكانسانجا من أفضل العناصر التحكيمية النسوية المتواجدة، الأمر الذي دفع الاتحاد الإفريقي لمنح طاقم التحكيم النسائي الثقة في بطولة أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 2019، في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020».

وانطلقت البطولة، الجمعة، بمواجهة الافتتاح بين مصر ومالي، والتي حسمها «الفراعنة» بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد.