  • الجمعة 08 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:07 ص
بحث متقدم
الخارجية الأمريكية

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هؤلاء

أسعار الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس

مظاهرات بالعراق

مقتل وإصابة 47 خلال تظاهرات اليوم بالعراق

البابا شنودة والفنان ماجد الكدواني

لهذه الأسباب.. الكنيسة تعلن تجميد مسلسل "بابا العرب"

هيثم زكي

من هو الفنان الذي دخل القبر مع هيثم زكي ودفنه؟

أرشيفية

الجيش المصري والقبرصي واليوناني يطالبون تركيا بالتوقف فورًا

صبري فواز

فنان شهير يهاجم زملاءه بعد بكائهم على رحيل "هيثم زكي"

حرق ضابطات

شاهد.. متظاهرون يشعلون النيران في ضابطات الشرطة

هيثم احمد زكي

بعد تشريحه.. سبب صادم وراء وفاة هيثم زكي يفعله شباب"الجيم"

ابوتريكة

رسالة «أبوتريكة» لمحبيه بمناسبة عيد ميلاده

البنتاجون يكشف:

عائدات النفط السوري تذهب إلى "قسد" وليس واشنطن

عرب وعالم

البنتاجون
البنتاجون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"البنتاجون" يكشف المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط السوري

#

أمريكا تتوعد بمنع ناقلة إيران من تسليم شحنتها لسوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن عائدات النفط الذي تستخرجه الولايات المتحدة من الحقول السورية، تذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" عمودها الفقري، وليس لواشنطن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم "البنتاغون" جوناثان هوفمان، الخميس، مع الناطق باسم رئاسة الأركان الأمريكية وليام بيرني، في مقر وزارة الدفاع.
وأوضح هوفمان أن بلاده "تواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح، بهدف الحفاظ على استمرارية محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي".
وردا على سؤال حول المسوغ القانوني لسيطرة الولايات المتحدة على حقول النفط في سوريا، قال هوفمان: "لدينا حق الدفاع عن أنفسنا، والجميع يعلم أين نحن".
وتابع: "نمتلك حق حماية الأمريكيين من هجمات التنظيمات الإرهابية، وأنشطتنا في المنطقة تهدف إلى منع داعش من السيطرة على النفط".
وأردف: "نسعى إلى جعل آبار النفط مصدر تمويل لقوات سوريا الديمقراطية في كفاحها ضد داعش".وأضاف هوفمان: "سيطرتنا على حقول النفط في سوريا، نابعة عن صلاحيات الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في مجال مكافحة تنظيم داعش".
من جهته، قال بيرني إن الانسحاب الأمريكي من مدينة عين العرب (كوباني) التابعة لمحافظة الرقة السورية، مستمر بشكل آمن.وادعى بيرني أن الوجود الأمريكي في الأراضي السورية، سببه المساهمة في خفض التوتر والعنف. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مشروع إسرائيلي في سماء القدس يثير غضب الفلسطينيين
» إيران: أمريكا وإسرائيل تدبّران مؤامرة في لبنان والعراق
» خالد الجندي: وفاة هيثم زكي رسالة لهؤلاء الفنانين
» واشنطن تطلق مركز قيادة تحالف عسكري بالبحرين
» إيقافات بالجملة بعد شغب قمة السلة بين الأهلي والزمالك
» "الأزهر للفتوى" يوضح حكمُ الاحتفالِ بالمولدِ النَّبَوِي
» بعد القبض عليها..أرملة "البغدادي" تكشف معلومات "حساسة"
» «ميدو»: منتخب مصر «وحش».. وهناك لاعبين لايستحقوا تمثيل الفراعنة
» أردوغان يكشف عن نجل البغدادي ويعلن مصيره
» رد فعل "أخو هيثم زكي" بعدما علم بوفاته
» احتجاز مهاجم منتخب المغرب وزوجته بالسعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه