شاهد.. متظاهرون يشعلون النيران في ضابطات الشرطة

07 نوفمبر 2019 - 07:07 م

أضرم متظاهرون في عاصمة تشيلي النيران في ضابطات شرطة بواسطة زجاجات حارقة.

وأظهرت صور درامية من سانتياغو، تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية، أفراد القوات الخاصة في المدينة وهم يسارعون لإخماد الحريق الذي شب في ثياب الضابطات، باستخدام وسائل إطفاء الحريق وأيديهم.

ويمكن رؤية ضابطة شرطة وهي في ألم شديد بينما يحاول زملاؤها إخماد النيران التي تلامس وجهها.

وتشهد تشيلي أسابيع من الاضطرابات الناجمة عن زيادة اسعار تذاكر المترو، وقد هزت الاحتجاجات دولة اشتهرت بالاستقرار الاقتصادي على مدار العقود الماضية.