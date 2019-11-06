  • الأربعاء 06 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:54 م
بحث متقدم
طعن سياح بالاردن

شاهد.. لحظات طعن السياح الأجانب بالأردن

أليسا

فنانة شهيرة تثير الجدل :"يسقط حكم رجال الدين"

مقتل رجل أمن في مطار الكويت

بالفيديو.. مسلح يقتحم مطار الكويت

سلاسل بشرية أعلى كوبري قصر النيل للاحتفال بعيد ميلاد البرادعي

سبب غريب يدفع عربي الجنسية للقفز في النيل

محمد رمضان

بعد حذف كليب "إنساي"..محمد رمضان وسعد المجرد في ورطة

حفيد مبارك

حفيد مبارك يفاجئ متابعيه.. ويروج لهذا الأمر

جرش الأثرية

طعن 5 أشخاص بينهم سياح بالأردن

متهمة بقتل أبنائها السبعة.

الإمارات.. متهمة بقتل أبنائها السبعة.. تفاصيل صادمة

سامي الفهري

فساد وغسل أموال وراء إيقاف صحاب قناة شهيرة

داعش

بعد زعيم "داعش".. مقتل الرجل الثاني في القاعدة

سبب غريب يدفع عربي الجنسية للقفز في النيل

قضايا وحوادث

سلاسل بشرية أعلى كوبري قصر النيل للاحتفال بعيد ميلاد البرادعي
سلاسل بشرية أعلى كوبري قصر النيل للاحتفال بعيد ميلاد البرادعي

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سبب صادم يدفع طبيب نفسي شهير إلي محاولة انتحار

#

رجل يدفع امرأة أمام قطار متحرك ورد فعل غريب من الركاب

#

"عكاشة": متر المياه في مصر أصبح أغلى من كيلو اللحمة

#

غرق شاب وحبيبته في النيل بسبب صورة «سيلفي»

النيل

الجنسية

عربي

قصر النيل

قفز

نجحت  قوات الإنقاذ النهرى في إنقاذ شخص يحمل جنسية دولة عربية قفز فى النيل، بعدما تبلغ لقسم شرطة الجيزة بقيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بالقفز فى النيل من أعلى كوبرى الجامعة. 

 ولم يصاب المذكور بأي اصابات، ولكن بسؤاله عن سبب تصرفه، أفاد بأنه اعتاد فعل ذلك بدولته وأن تصرفه جاء فى إطار اللهو.

وأعلنت الشرطة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» البطران تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة البيئة لهذا السبب
» السجن 34 شهرا وغرامة 9700 دولار لماليزي قتل "قطة"
» اعتقال مهاجم نائب صيني مؤيد للحكومة
» الرهان القاتل.. أكل 42 بيضة مسلوقة فكانت نهايته
» "سيجارة وملابس مثيرة"..فنانة شهيرة تشعل انستجرام
» حملات حوثية تستهدف 3 قرى .. ونقل المختطفين لجهات مجهولة
» الإمارات تتصدر أكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء والحراريات
» مطالبات عاجلة من الحرية والتغيير للولايات السودانية
» إيفانكا ترامب تفاجأ الجميع بإطلالتها بمطار المغرب
» كيف يكسب العالم 100 مليار دولار من المشي؟
» فنانة شهيرة تعقد قرانها في مسجد محمد علي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه