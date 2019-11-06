بلاغ ضد "الطنطاوي" بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم

06 نوفمبر 2019 - 10:05 ص





تقدم المحامي بالنقض سمير صبري ببلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد النائب أحمد الطنطاوي يتهمه بالتحريض على قلب نظام الحكم.









واستند صبري على مخالفة النائب لتعليمات وقرارات مجلس النواب بعدم ظهور أي نائب على وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على إذن من المجلس والتفافا على ذلك ظهر المبلغ ضده من خلال فيديو على موقع يوتيوب عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” الذي يؤدي نفس الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام.





وأضاف “صبري” في بلاغه، أن المبلغ يحرض على قلب نظام الحكم ومخالفة الدستور والسعي لإثارة الفتنة والفوضى وزعزعة الأمن واستقرار الوطن.

وأكد في البلاغ أن رئيس مجلس النواب علق على ذلك بأن ما يقدمه المبلغ ضده يعد انتهاكا للدستور، ودهسا لإرادة المصريين ومن جانب آخر فقد استنكر جميع أعضاء مجلس النواب ظهور المبلغ ضده بهذا الشكل والرفض التام لما سماه مبادرة منه واعتبر أن ما أثاره الغرض منه إحداث الفتنة وقلب نظام الحكم.









وطالب صبري حسب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور والتحقيق فيما ورد ببلاغه ، وقدم صبري : حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه .









وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، بإحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم بالمجلس لاتخاذ مايلزم من إجراءات تجاه العضو، حيث البرلمان تلقى طلب من 95 نائب يطالبون فيه بإحالة النائب أحمد طنطاوى إلى لجنة القيم للنظر فى الوقائع المنسوبة له.







