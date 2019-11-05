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محتجون يضرمون النيران في منازل 3 برلمانيين جنوبي العراق

عرب وعالم

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق

المصريون ووكالات

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العراق.. إضرام النيران في مقار للأحزاب والحشد الشعبي بالناصرية

أضرم محتجون عراقيون، مساء الثلاثاء، النيران في منازل 3 نواب في البرلمان العراقي، بقضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، جنوبي البلاد، حسب مصدر أمني.
وأوضح المصدر، وهو ضابط برتبة ملازم أول، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، أن المحتجين أضرموا النيران في منازل النواب ناجي السعيدي عن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومنى الغرابي عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وزينب الخزرجي عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.
وحسب المصدر، لم يتم تسجيل إصابات بشرية، بينما لا تزال فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحرائق.
وكان قضاء الشطرة مسرحا لأعمال عنف واسعة تخللت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة على مدى الأيام الماضية.
وقُتل 3 محتجين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار (جنوب)، ليل الإثنين، إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص لمنع المحتجين من الوصول إلى منزل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي.
ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.


وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى. -

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