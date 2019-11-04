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بعد وصفه بـ«المتطرف».. أسما شريف منير تنشر مقولات «الشعراوي»

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المتطرف

أسما شريف منير

قامت الإعلامية أسما شريف منير، التي تعرضت لهجوم كبير خلال الأيام الماضية بسبب تطاولها على الشيخ محمد متولي الشعراوي، بنشر مجموعة مقولات للشيخ عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك».

وكتبت أسما في تعليقها على مقولات الشيخ الشعراوي: «العفو عند المقدرة.. أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ تَعَالَى: "وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُم».

وكانت أسما منير تعرَّضت لحملة هجوم كبير؛ بسبب وصفها أحاديث وأفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرفة"، قبل أن تتراجع وتعتذر.

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