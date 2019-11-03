تصريح مفاجئ لـ«آل الشيخ» بعد وصوله إلى مصر

03 نوفمبر 2019 - 07:35 م

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، وصوله إلى مصر، مشيدًا بالجو الرائع في أرض الكنانة.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وصلت مصر جو رائع وجميل جداً... تنصحوني اتفسح فين؟».

وجاءت زيارة تركي آل الشيخ إلى مصر، بعد أيام قليلة من مصالحته مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث أكد أنه ينوي زيارة رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.