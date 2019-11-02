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مصدر طبي: مقتل متظاهر وإصابة عشرات آخرين في بغداد

عرب وعالم

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق

المصريون ووكالات

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قال مصدر طبي إن متظاهرا قتل السبت وأصيب عشرات آخرين جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين في العاصمة بغداد.
وأوضح المصدر، للأناضول، طالباً عدم ذكر اسمه، أن "مستشفيات بغداد سجلت مقتل متظاهر وإصابة 85 آخرين بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين عن جسر الجمهورية الذي يفصل بين المحتجين والمنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وفق ما أفاد مراسل الأناضول.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال الشهر ذاته.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 260 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة والنظام السياسي القائم على المحاصصة والفساد.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها. -

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