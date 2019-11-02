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زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب وسط البوسنة والهرسك

عرب وعالم

زلزال
زلزال

المصريون ووكالات

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ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، السبت، مدينة "ترافنيك"، وسط البوسنة والهرسك.
وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم تحت سطح الأرض، ومركزه منطقة "توربي" بالمدينة.
وأضاف البيان، أن الزلزال ضرب بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر.
وشعر بالزلزال سكان مدينة بنيا لوكا، والعاصمة سرايييفو، بينما لم تصدر السلطات أي بيان يتحدث عن وقوع أضرار في الأرواح والممتلكات. -

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