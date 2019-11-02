زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب وسط البوسنة والهرسك

02 نوفمبر 2019 - 10:00 م

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، السبت، مدينة "ترافنيك"، وسط البوسنة والهرسك.



وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم تحت سطح الأرض، ومركزه منطقة "توربي" بالمدينة.

وأضاف البيان، أن الزلزال ضرب بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر.