أميرة سعودية: حزنت على «خاشقجي».. وهذا من قتله

02 نوفمبر 2019 - 06:19 م

أعربت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عن حزنها على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

جاء هذا في تصريحات خلال حوارها مع صحيفة "Politico " الأمريكية نشرت اليوم السبت.

وقالت الأميرة السعودية التي تشغل منصب سفيرة بلادها لدى واشنطن،: "كنت حزينة على خسارة حياة هذا الرجل على المستوى الشخصي، وحزينة لما كان يمكن أن يشكل نهاية لرؤيتنا".

وأكدت أن ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان لم يعط أي أمر بقتل خاشقجي، لافتة إلى أنها تعلم جيدًا أنه لم يأمر بهذا، معتبرة أن مسؤولين من حاشيته هم من ارتكبوا هذه الجريمة دون العودة إليه، معتقدين أنهم كانوا يحلون مشكلة.

وقالت: "ذلك لم يكن أسلوبه. هذه ليست الطريقة التي يعمل بها، لا سيما أن ذلك كان أمرا من شأنه أن يدمر كل ما كان يحلم به. ولا أستطيع أبدا في حياتي أن أتصور أنه يمكن أن يطلب القيام بذلك".