» إعانة حكومية تتسبب في مقتل 19 مزارعا

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وكالات - الدويني فولى

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فلبين

سقط 19 مزارعا فلبينيا قتلي بعد أن انقلبت الشاحنة التي تقلهم في منطقة جبلية شمالي البلاد وهم عائدين إلي منازلهم في بلدة كولينز، بعد تسلمهم حبوب دعما من الحكومة، مساء أمس.

وأعلنت الشرطة الفلبينية أن السائق فقد سيطرته علي الشاحنة فوقعت في واد عميق 20 متر، أرجحت الشرطة السبب إلي عطل في المحرك الذي أدي إلي سقوطها علي جزئها الخلفي فسحقت الركاب.

في سياق متصل هناك 20 مصابا آخرين كانوا بالشاحنة و أشارت الشرطة إلي أن إصابتهم لا تمثل خطرا علي حياتهم.


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