«ACI».. بيان عاجل من الحكومة لمنع إثارة البلبلة

مدبولي

Native



تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بتأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات"ACI" لمدة 3 أشهر إضافية بعد بدء تطبيقها الإلزامي في أكتوبر 2021.

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بتأجيل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وأنه تم بالفعل بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" منذ أول أكتوبر 2021، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال منظومة "ACI"، مُشيرةً إلى أن المنظومة تسير بشكل جيد ومنتظم بكافة الموانئ البحرية المصرية دون أي عوائق، وقد شهدت إقبالاً متزايداً من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، حيث تجاوز عدد المسجلين بهذه المنظومة 11 ألفاً من المستوردين، وكذلك سجل أكثر من 50 ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة "بلوك تشين" منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن.