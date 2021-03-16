هل تُسلم قطر الإخوان لمصر؟.. وزير الداخلية يتلقى اتصالًا من نظيره القطري

الثلاثاء، 16-03-2021
10:12 ص
تلقى اللواء
محمود توفيق وزير الداخلية
، اتصال
ًا هاتفيًا من نظيره القطري خالد بن خليفة بن عبد
العزيز آل ثاني، أمس الإثنين، لبحث سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين.
جاء ذلك في
اتصال
هاتفي أجراه «آل ثاني» مع «توفيق»، يعد الأول من نوعه منذ إعلان المصالحة
الخليجية في يناير الماضي.
وأفادت وكالة
الأنباء القطرية الرسمية بأنه جرى خلال الاتصال
، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل
تطويرها خاصة في المجال الأمني، كما بحث الجانبان موضوعات ذات اهتمام مشترك.
وفيما تساءل كثيرين عن مصير المطلوبين في قضايا إلى مصر والمتواجدين في قطر، خاصة بعد المصالحة، طالب رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الداخلية
بأن يطلب من نظيره القطري تسليم المطلوبين إلى مصر، لتأكيد حسن النية.
وفي يوم الأحد،
قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال اجتماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس
النواب، إن هناك رسائل إيجابية من قطر، لاستعادة زخم العلاقة بين البلدين.
وأضاف: "هناك
سعي لتنفيذ ما جاء في قمة العلا بعد سنوات القطيعة بين الرباعي العربي وقطر".