نادر نور الدين يعلق على الصورة الصادمة لسد النهضة

السبت، 24-04-2021
10:44 ص
المصريون
علق خبير المياه نادر نور الدين
على صورة سد النهضة
المثيرة
للجدل ، والتي تشير إلى كمية المياه المتدفقة لمصر والسودان.
وقال خبير المياه إن تعليق وزير المياه الإثيوبي غير صحيح
والفتحتان السفليتان لا تفيان أبدا باحتياجات مصر والسودان ولا تعطيان نفس تدفقات النيل
الأزرق.
وأضاف أن الوزير الإثيوبي “يكذب ويراوغ ويزور في الحقائق
الثابتة ظنا أنه لا أحد يحسب وراءه، لذلك سبق لمصر والسودان التقدم بطلب رسمي للجانب
الاثيوبي في المفاوضات عام 2014 بمضاعفة عدد هذه الفتحات وجعلها أربع فتحات حتى تعطي
لمصر والسودان كمية معقولة من المياه أثناء السنوات العجاف للفيضان الشحيح للنيل الأزرق
ولكن إثيوبيا
رفضت لأنها كانت تخطط لاحتجاز كمية كبيرة من مياه النيل الأزرق لحسابها
وحرمان مصر والسودان من أكبر قدر من المياه”.
وأوضح أن مجموع تدفق الفتحتين يبلغ 50 مليون متر مكعب يوميا،
وبالتالي تكون تدفقاتهما الشهرية مليارا ونصف المليار ولشهرين 22 مليار متر مكعب خلال
شهري الفيضان يوليو وأغسطس لأن النيل الأزرق نهر موسمي يتدفق صيفا ويجف شتاء.