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مفاجأة مدوية وراء نجاة سائق قطار سوهاج من الموت رغم التصادم

حادث القطار
حادث قطار سوهاج
 
الأحد، 28-03-2021 06:21 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر أن سائق القطار ٢٠١١ الذي اصطدم بالقطار الآخر في سوهاج لم يكن متواجدا لحظة الاصطدام وترك القطار لمساعده.

وأشارت التحقيقات أن المساعد أصيب بكسر مضاعف في القدم بعد قفزه من القطار قبل الاصطدام مباشرة.

وسلم السائق نفسه إلي السلطات وأكد أنه ترك القطار لمساعده بحجة انهاء بعض الالتزامات التي تخصه .
 

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