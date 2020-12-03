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مفاجأة بدفع قيمة تصالح مخالفات البناء لغير القادرين

المباني المخالفة في عين شمس
مخالفات البناء
 
الخميس، 03-12-2020 12:23 م إيمان هاني

أكد نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن بعض رجال الأعمال والجمعيات الأهلية على استعداد لمساعدة غير القادرين على دفع الأموال الخاصة بقانون التصالح، قائلا: "أنهم يرون أن الفئة التي لم تتقدم بطلبات التصالح حتى الآن ليس لديهم القدرة على دفع الأموال ولهذا قرروا دعمهم".
وأضاف "سعد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن حصيلة مبالغ التصالح يتم توزيعها على عدة أماكن، مقسمةً على 25% لمشروعات الإسكان الاجتماعي، و40% لمشروعات الصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية، والباقي يتوجه إلى خزينة الدولة لتطوير المستشفيات والتعليم.
وتابع: "الأموال ستعود لهم، ولكن على هيئة تطوير وتحسين للخدمات ".
وفي سياق أخر أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، ، أنه تم الاتفاق مع التحالف العالمي للقاحات، حيث يوفر التحالف اللقاح بأسعار مخفضة، فهو يتحمل جزءًا من السعر، مشددا على أن الحكومة المصرية هي التي ستقوم بدفع سعر الـ 20 مليون جرعة.
وأكد أنه سيتم توزيع اللقاحات على الفئات الأكثر احتياجًا، وهم الأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن"، مشيرا إلى أن اللقاح سيكون متوفرا في مصر بحلول منتصف 2021.
 

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