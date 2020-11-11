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متحدث الوزراء يكشف عقوبة المحال المخالفة لإجراءات كورونا

نادر سعد
نادر سعد
 
الأربعاء، 11-11-2020 08:35 م أحمد سالم
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تصريحات وقرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم واضحة وصارمة فيما يخص تطبيق العقوبات على المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحا أن تصريحات اليوم كانت موجهة إلى كل الأجهزة المحلية.
وأضاف "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، ان الفترة القادمة ستشهد تواجدا كبيرا من المواطنين بالمحال والمولات نتيجة وجود التخفيضات الخاصة بنهاية العام، داعيا الجميع للاستفادة والشراء ولكن مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة.
وأكمل: أي محل أو مول سيسمح بدخول المواطنين دون ارتداء الكمامة سيطبق عليه العقاب على الفور، وهو يتمثل في الإغلاق الإداري للمحل أو المول لمدة 3 أيام متتالية، معقبا: القرار يطبق على المحال أو المولات.
وتابع المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن المطاعم والمقاهي سيكون موعد اغلاقها متأخرا عن مواعيد اغلاق المحال التجارية ومتأخرا عن إغلاق المحال الحرفية.

وأشار المتحدث إلى أن تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية سيبدأ من 1 ديسمبر، مؤكدا أن المطاعم سيكون موعد إغلاقها في الـ12 منتصف الليل.
 

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