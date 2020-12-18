الجمعة، 18-12-2020
10:03 م
فجر الكاتب الصحفي مصطفى بكري عدة مفاجآت بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني
، داعيًا مصر إلى مطالبة روما بتسليم دبلوماسيين إيطاليين عهربوا آثارًا مصرية.
وكتب عبر حسابه على تويتر حول مقتل "ريجيني
": "عندما يتحدث بعض الخونه الذين يطلقون علي أنفسهم معارضه في الخارج ويحملون الحكومه المصريه مسئولية قتل ريجيني
فهؤلاء يجب أن تسقط عنهم الجنسيه المصريه ، هؤلاء باعوا أنفسهم للشيطان".
وتابع "مصر تطلب تسليم دبلوماسيين إيطاليين تورطوا في تهريب أثار مصريه ، تري ماذا سيكون رد إيطاليا ، ومارأي البرلمان الأوربي في ذلك".
وأكمل "على الحكومة المصريه أن تلجأ لكافة الجهات المعنيه للمطالبه بتسليم الدبلوماسيين الإيطاليين المتورطين في تهريب الأثار خصوصا بعد صدور حكم نهائي وبات من القضاء المصري يوم أمس الخميس".