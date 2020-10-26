النمنم: مصر سبقت أوروبا في هذا الشيء

الإثنين، 26-10-2020
12:52 م
إيمان هاني
أكد الكاتب حلمي
النمنم، وزير الثقافة السابق، أن مصر من الدول المتقدمة في البرلمان والحياة النيابية،
حيث أننا سبقنا الكثير من دول اوروبا
في أنها لم تصل إلى تلك المرحلة.
و أضاف الكاتب
حلمي النمنم
، خلال حواره ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "تن"، قائلا:"
كان هناك محاولة عام 1928 من قبل محمد علي باشا لإنشاء المجالس النيابية، ولكن أصبح
لدينا مجلس نيابي منذ عهد الخديوي إسماعيل".
وتابع:" فترة
الخديو إسماعيل وتجربته بحاجه إلى إعادة نظر، ورد اعتبار، لأن هذا الرجل أحد البناة
العظام في مصر، وظلم ظلما بينا، حيث أنه كان أحد المؤسسين الكبار في الدولة المصرية
".