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ترامب
 
الجمعة، 06-11-2020 11:29 ص

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر دولة قوية ولديها سياستها الخارجية التي قامت بإقامة تحالفات مع كل القوى العظمى، مشيرة إلى أن مصر رمانة الزمان وأي رئيس أمريكي يعلم مكانة مصر وفي جميع الاحوال تحترم الدولة المصرية أي رئيس أمريكي وستتعامل معه.
وتابعت "بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، أن انتصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات السابقة، سببه فشل الجمهوريين في الأداء السياسي خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما.
ولفتت إلى أن خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية، يعني أن الإدارة الأمريكية انتصرت على اللوبي الصهيوني، خاصة أن الرئيس الأمريكي مدعوم من قبل اللوبي الصهيوني الذي قام بتنفيذ كل متطلباته من نقل السفارة إلى القدس، واعداد صفقة القرن.


 

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