متظاهرون يحرقون صورة الرئيس الفرنسي في غزة

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع
فيديو مصور من غزة، يرصد قيام متظاهرين في غزة، بحرق صورة الرئيس الفرنسي، إيمانويل
ماكرون، احتجاجًا على موقفه من الرسوم المسيئة للرسول.
ياتي هذا بالتزامن من الهجوم والاستنكار
من قبل الشعوب العربية والإسلامية وغضبهم نتيجة
موقفه من الرسوم المسيئة للرسول، بعد ان أدلى الرئيس ماكرون بتصريحات عن عدم التراجع
عن الرسوم المسيئة للرسول، وذلك في إطار الحفاظ عن حرية الرأي والتعبير، عقب حادث مقتل
المعلم الفرنسي.
وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
يوم أمس الجمعة، حالة من الغضب على موقع
التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قال أن "الإسلام دين يعيش أزمة اليوم
في جميع أنحاء العالم".
شاهد الفيديو..