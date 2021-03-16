مارين لوبان تهاجم بابا الفاتيكان: «اهتم بالكنيسة ودع صناديق الاقتراع»

الثلاثاء، 16-03-2021
12:43 م
دخلت مارين لوبان
زعيمة أقصى اليمين في فرنسا، في صدام مع البابا فرانسيس-
بابا الفاتيكان
–، بسبب تصريحاته الأخيرة التي عبّر فيهاعن قلقه بشأن الوضع السياسي
في فرنسا وخاصة صعود اليميني المتطرف، بزعامة "لوبان
"، في ضوء
الانتخابات الرئاسية التي ينشدها فرنسا بعد نحو عام؛ وذلك خلال استقباله، لعدد من
الجمعيات البيئية الفرنسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
البابا، قال لضيوفه: “لا أريد أن أكون غير لطيف أو أقول لفرنسا ما يجب
عليها القيام به؛ لكنني قلق من صعود الشعوبيين.. يجب أن نعارض الشعبوية بالشعبية..
الحكومة الجيدة يجب أن تثق بمواطنيها، وأن تستمع إليهم”، كما أوردت مجلة “لوبس”
الفرنسية، التي أشارت إلى أن تصريحات البابا فرانسيس أشارت مباشرة إلى خطر فوز
مارين لوبان
في الانتخابات الرئاسية المقبلة بفرنسا عام 2022.
من جانبها ردت "لوبان
" على تصريحات البابا، عبر حسابها على موقع
التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت ": أنا مقتنعة بأن العديد من
المؤمنين سيكونون سعداء بأن يهتم البابا بما يحدث في الكنائس بدلاً مما يحدث في
صناديق الاقتراع. فليفعل كل واحد منا ماهو".
وقبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تبدو مارين لوبان
المنافسة
الأبرز للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، الذي وصلت معه إلى الدورة الثانية في
الانتخابات الرئاسية عام 2017، قبل أن يهزمها بفارق كبير. وتحاول زعيمة اليمين
المتطرف جادة “طمأنة” الفرنسيين بشأن قدرتها على ممارسة السلطة، من خلال السعي إلى
توحيد خطابها بشكل متزايد.