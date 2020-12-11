الجمعة 11 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جماهير الزمالك تعتد على أيمن يونس وتحطم زجاج سيارته

للمرة الثانية .. " بايدن " يتفوق علي "ترامب " و يخطف منه هذا اللقب

عقوبات جديدة من الاتحاد الأوربي علي تركيا

اختبار طبي لمروان محسن قبل انطلاق مران الأهلي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات صارمة علي رئيس الشيشان لهذا السبب

تعليق غريب من وزير الخارجية المغربي علي اتصال بلاده بإسرائيل

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

" ميرنا المهندس " تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب مهرجان القاهرة

أول رد من تامر أمين علي قرار حبسه

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

"كان نفسي أكون مذيع".. رجل استضافه الشعراوي 3 أيام بيته .. من هو

الشعراوي
الشعراوي
 
الجمعة، 11-12-2020 12:07 م إيمان هاني
أكد الشيخ ممدوح عامر، أنه كفيف منذ ولادته بجانب أخاه الكبير وذلك لم يمنعه من ممارسته للحياة وخوض العديد من التجارب المختلفة كقيادة الدراجات والسيارات.

وأوضح "عامر"  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" ، أن والديه ساعدوه أن يأخذ التجربة ويحاول أن يفعل كل الأمور الشاقة التي يفعلها الأطفال مثل تسلق الأشجار لقطف التوت والعوم والجري مع باقي الأطفال،  مؤكدًا أن والده كان يعاقبه عندما يبالغ ويضغط على نفسه.
وأشار "عامر" أنه حفظ القران كاملا عند سن 5 سنوات فقط وكان حفظ القران في تلك السن حدث نادر جِدًّا بجانب أن الشيخ جاد الحق والدكتور سامي محمد متولي الشعراوي كان يختبروه ونجح في الاختبار ودخل المدرسة إلى الصف الثالث الابتدائي مباشرة.

 وتابع:" الشيخ الشعراوي عندما عرف برغبتي في مقابلته أرسل سيارة خاصة لي واستضافني في بيته لمدة ثلاث أيام كاملة،  لافتًا إلى أنه لم يتوقع أن يكون مقريء للقرآن الكريم حيث أنه كان يريد أن يكون مذيع للأخبار لكنه وصل إلى شئ أعظم".


 

إقرأ ايضا

زيادة سكانية

مسئول سابق :"إحنا بنولد دولة كل سنة"

وكالة الفضاء المصرية

تفاصيل تصنيع قمرين صناعيين بمصر

هالة زايد

الصحة توضح تفاصيل توزيع لقاح كورونا بالمجان