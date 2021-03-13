تركي آل الشيخ يكشف عن الأمر الغير مسموح به لدى ولي العهد

السبت، 13-03-2021
10:53 ص
محمد فضل
قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية
،
إن كل ما يحدث من تقدم في المملكة بأمر وتخطيط من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
،
مؤكدًا أن الغلط وعدم النجاح وعدم الكواليتي غير مسموح به.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر
برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc"، :«:في مميزة يا
عمرو، أنا أشتغل تحت قائد عظيم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
، الغلط عنده غير مسموح
وعدم النجاح وعدم الكواليتي عنده غير مسموح»، مضيفا:«قاعدين نتعرض لتحدي إحنا بنصارع
أنفسنا عشان نكسب رضاه».
وتابع :« ولي العهد يطالبنا بأشياء خارج الصندوق، أشياء تفتح
تفكير الإنسان لأفاق كبيرة لا حدود لها.. الرياض الآن صارت حاضنة للجميع ولقطاعات أخرى».
وأكد:«إحنا بدون سيدي ولي العهد ولا شئ، إحنا بنهد جبال بدعمه،
هذا الرجل لن نوفيه حقه، وكل اللي قاعدين نتصرف فيه الآن يا عمرو وفق توجيهات وفكر
ولي العهد، ومطلوب علينا إننا ننفذه».
وأضاف "آل الشيح"، :« الرجل هذا عظيم، قلت كلمة
قبل فترة يا عمرو ولا زلت أقولها، الحمدلله إنه صغير في السن مو كبير، هيكون في الأربعين
في هذه السنة، فعلا من أكثر الأشياء التي تمنيتها في حياتي وندمت عليها (لو سيدي الأمير
محمد بن سلمان
لو جاي قبلها بنحو 15 عامًا بس، كان وصلنا فين؟”، مضيفا:” أنا سعيد إن
أولادي وأبنائي وأسرتي راح يعيشون فرحة وعالم ومستقبل وسعودية غير».