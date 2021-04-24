عبد الرحيم علي: هذا أغرب ما فعله المقدم محمد مبروك مع والدة الضابط الخائن محمد عويس

السبت، 24-04-2021
05:34 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي بعض التفاصيل التي تخص المقدم محمد مبروك
وعلاقته بالضابط الخائن محمد عويس
.
وقال "علي" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب
: كانت تجمعني صداقة بالشهيد محمد مبروك
، وكنا نلتقي في أحد الأماكن.
وأضاف: الضابط الخائن المدعو محمد عويس
كانت والدته تغسل الكلى وذات مرة اتصل محمد عويس
بمحمد مبروك
وطلب منه اصطحاب والدته لغسل الكلى بدلا منه .
واستدرك: محمد مبروك
استأذن من جلستنا وتركني وذهب لكي يصطحب والدة الضابط الذي سيخونه ويعطي تحركاته إلى الإرهابيين.