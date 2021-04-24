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عبد الرحيم علي: هذا أغرب ما فعله المقدم محمد مبروك مع والدة الضابط الخائن محمد عويس

محمد مبروك
عبد الرحيم علي: هذا أغرب ما فعله المقدم محمد مبروك مع والدة الضابط الخائن محمد عويس
 
السبت، 24-04-2021 05:34 ص أحمد عادل شعبان
كشف الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي بعض التفاصيل التي تخص المقدم محمد مبروك وعلاقته بالضابط الخائن محمد عويس.

وقال "علي" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: كانت تجمعني صداقة بالشهيد محمد مبروك ، وكنا نلتقي في أحد الأماكن.

وأضاف: الضابط الخائن المدعو محمد عويس كانت والدته تغسل الكلى وذات مرة اتصل محمد عويس بمحمد مبروك وطلب منه اصطحاب والدته لغسل الكلى بدلا منه .

واستدرك: محمد مبروك استأذن من جلستنا وتركني وذهب لكي يصطحب والدة الضابط الذي سيخونه ويعطي تحركاته إلى الإرهابيين.
 

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