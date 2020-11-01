الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 04:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي
طارق شوقي
 
الأحد، 01-11-2020 12:44 ص المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى لإطلاق قناتين تعليمتين اخريين إحداهما للتعليم الفني والاخر لو قناة تعليمية للمرحلة الثانوية والثلاث سنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن هذا يعد عملا هائلا .
وردا على سؤال حول هل سيتم انشاء قناة لطلاب مدارس اللغات، أوضح وزير التربية والتعليم ، انه عندما تنتهي الوزارة  من كل هذا سوف نحاول تسجيل العلوم والرياضيات باللغات لبثها عبر القنوات التعليمية ،رغم التكلفة الباهظة ،ولكن كان لابد ان نبدأ بما يفيد الغالبية العظمي من الطلاب .
 

إقرأ ايضا

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الأمير فهد يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بعد سؤال السيسي لهم

123145566_268952024553457_8079320312031912163_n

جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

الرئيس السيسي

السيسي: 2011 شهدت تهريب جزء كبير من الآثار المصرية

أخبار متعلقة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

التعليم: تحويل طلاب المدارس الخاصة إلى حكومية.. التفاصيل مهمة

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

شيخ الأزهر يعلن انطلاق منصة عالمية للتعريف برسول الإنسانية بكل اللغات

وزير التربية والتعليم

بعد زيادة رواتب المعلمين ..قرار عاجل من وزير التعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

طارق شوقي : إطلاق قناة تعليمية للإبتدائية والثانوية 15 نوفمبر

طارق شوقي

وزير التعليم : إسقاط المصروفات الدراسية عن 40 % من الطلاب

وزير التعليم

وزير التعليم عن أزمة المصروفات: "اللي مش عاجبه مدرسة يسيبها"