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شعراوي ردا علي تساؤل مواطن: لو عملنا كدا يبقي مضيعة للوقت

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي
 
الثلاثاء، 24-11-2020 12:51 م إيمان هاني
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن موضوع تقنين الأراضي، وقانون 144 فى محل الدراسة،  معقبا:" لم نتخذ فيه قرارا حتى الآن، القرار تتخذه لجنة برئاسة رئيس دولة الوزراء".
وأضاف شعراوي، خلال كلمته اليوم لمتابعة الانتخابات البرلمانية، قائلا :" حتى الآن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين قاموا بتقديم الطلبات ولكن لم يتم استكمال الإجراءات حتى الان وهو مؤشر ليس إيجابيا".
وتابع:" الأمور إذا سارت بشكل إيجابي يمكن التحرك والتفكير فى التنفيذ، لكن من الصعب فتح المجال فى شئ ليس من أولويات الناس لأنه يعتبر مضيعة للوقت".
وواصل:" أننا يمكن أن  نعيد النظر فى هذا الموضوع ونصل إلى  نتيجة أخرى مختلفة ، منوهًا إلى ان اشتراطات البناء تعتمد على ثلاث ورش عمل على مستوى الإدارة الهندسية ووزارة الإسكان والتنمية المحلية استمرت خلال  6 أشهر .

 

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