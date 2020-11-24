شعراوي ردا علي تساؤل مواطن: لو عملنا كدا يبقي مضيعة للوقت

الثلاثاء، 24-11-2020
12:51 م
إيمان هاني
أكد
اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية
، أن موضوع تقنين الأراضي، وقانون 144 فى
محل الدراسة، معقبا:" لم نتخذ فيه قرارا
حتى الآن، القرار تتخذه لجنة برئاسة رئيس دولة الوزراء".
وأضاف
شعراوي، خلال كلمته اليوم لمتابعة الانتخابات البرلمانية
، قائلا :" حتى الآن هناك
مجموعة كبيرة من المواطنين قاموا بتقديم الطلبات ولكن لم يتم استكمال الإجراءات حتى
الان وهو مؤشر ليس إيجابيا".
وتابع:"
الأمور إذا سارت بشكل إيجابي يمكن التحرك والتفكير فى التنفيذ، لكن من الصعب فتح المجال
فى شئ ليس من أولويات الناس لأنه يعتبر مضيعة للوقت".
وواصل:"
أننا يمكن أن نعيد النظر فى هذا الموضوع ونصل
إلى نتيجة أخرى مختلفة ، منوهًا إلى ان اشتراطات
البناء تعتمد على ثلاث ورش عمل على مستوى الإدارة الهندسية ووزارة الإسكان والتنمية
المحلية استمرت خلال 6 أشهر .