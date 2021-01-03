سقوط بوابة كنيسة بسوهاج..و معلومة كارثية من قس

الأحد، 03-01-2021
12:45 م
إيمان هاني
روي القس مينا موريس
، راعي الكنيسة العذراء مريم
في سوهاج
، تفاصيل
المتعلقة بسقوط بوابة الكنيسة العذراء مريم
.
وقال "موريس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني،
ببرنامج "التاسعة" المذاع
على "القناة الأولى المصرية" إن بوابة الكنيسة متهالكة وكان من الطوب
والطين، وطرقنا خلال سنتين المحليات للمساعدة في ترميم البوابة ولكن لم نعلم سبب
التأخير.
وتابع: "فوجئنا منذ فترة بانهيار جزء من البوابة وتم إبلاغ مركز
الشرطة والمحليات وإرسال بلاغات، يوم الجمعة أثناء الصلاة في الثامنة صباحًا بانهيار
البوابة أثناء تواجد المصلين داخل الكنيسة بالكامل ولكن لم تسفر عن وقوع أي إصابات
ولا يوجد خسائر في الأرواح".