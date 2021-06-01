الثلاثاء 01 يونيو 2021
توقيت مصر 20:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دنيا وإيمي سمير غانم تعتذران عن هذا الأمر بعد وفاة والدهما

ردًا على دعمها إثيوبيا في بناء السد.. حملة مصرية لمقاطعة المنتجات الصينية

السعودية تتخذ قرارًا حاسمًا بعد ضجة «الحفل الفاضح»

ما لا تعرفه عن قوات «GIS» التي رافقت رئيس المخابرات في غزة

التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم

إعلان حالة الطوارئ في فلسطين

عمرو موسى يحسم الجدل حول توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة

بعد تصديق الملك.. تنفيذ حكم القتل في سعودي ارتكب جريمة بشعة في ابنه

ماذا قالت ميمي جمال عن اعتزالها التمثيل؟

الصحة تفجر مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز

ADS
 

سفارة البرازيل تُعلق على القبض على طبيب تحرش بفتاة مصرية

سفارة البرازيل بالقاهرة
سفارة البرازيل بالقاهرة
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 07:47 م محمد فضل
علقت سفارة البرازيل في القاهرة على القبض على الطبيب المتهم بالحرش اللفظي بفتاة مصرية خلال جولته السياحية.

وأكدت السفارة أنها أبلغت وزارة الخارجية البرازيلية بقيام السلطات المصرية بالقاء القبض على أحد مواطنيها بعد تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعديه لفظيا بإيحاءات جنسية باللغة البرتغالية على فتاة مصرية بأحد المحال خلال عرضها أوراق بردي عليه.

وكشفت السفارة في تصريحات نقلتها "بوابة اخبار اليوم" عن قيام السلطات البرازيلية في مصر بتقديم المساعدة القنصلية المناسبة للمواطن.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحجز برازيلي الجنسية في واقعة توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية، أمس الاثنين، بعد رصد تداول مقطع الفيديو المصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيا على فتاة مصرية.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

برلمانية تطالب بتطبيق قوانين صارمة لمكافحة التبغ

عباس-كامل-780x470

رئيس المخابرات يصل غزة ويتفقد المواقع المقترحة لإعادة الإعمار

Screenshot_٢٠٢٠١١٠٣-٢٢١٣٥٥_Google-660x330

عودة المحال التجارية والمطاعم للعمل غدًا حتى 11 مساءً

أخبار متعلقة

سد النهضة

بيان إثيوبي جديد حول مفاوضات سد النهضة

143-233443-kuwait-declares-emergency-face-of-corona-strains_700x400

بيان عاجل من الكويت على أنباء فرض عقوبات أمريكية