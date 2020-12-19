السبت 19 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد أزمته مع "كلوب".. مراسل "بي إن" بكتالونيا يتحدث عن انتقال صلاح لبرشلونة

محمد صلاح يهاجم كلوب: تسبب في إحباطي

أزمة جديدة في الزمالك بعد صدمة «الكلية الحربية»

نجم الزمالك يعلن إصابته بكورونا

أبوتريكة يفجر مفاجأة حول أزمة صلاح مع كلوب ولهذا جلس بديلا

سامح شكري: أولوياتنا القضية الفلسطينية ونسعى لحل الدولتين

شاهد.. صورة نادرة للملك سعود في ألمانيا

مدبولي: النمو الإيجابي بزيادة حجم الاستثمارات رؤية ثاقبة للرئيس السيسى

لطيفة تلعن رفض الإنجاب لسبب غريب.. ومي العيدان تصدمها

وفاة الفنان عماد أبوعجرم بعد صارع مع المرض

ADS
 

سامح شكري: أولوياتنا القضية الفلسطينية ونسعى لحل الدولتين

1043206020_0_90_1280_782_1000x541_80_0_0_866ebd135d46692d708ab304bee3c672
سامح شكري
 
السبت، 19-12-2020 03:08 م المصريون
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن لقاءه نظيره الفلسطيني يعد دليلا على الأهمية الكبرى للقضية الفلسطينية وأنها على سلم أولويات الخارجية المصرية، وهو ما يشير إلى أن جميع التحركات السياسية للدولة المصرية، سوف تأتى فى إطار السعى لإتفاق حل الدولتين، وكذلك يكون المسار المتفق عليه دوليا.
وأضاف سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردنى والفلسطيني، أنه يجب التمسك الشديد فى هذا الإطار بمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ولعل ذلك يحدث استكمالا للجهود الدبلوماسية التى تنخرط فيها مصر سعيا لإيجاد حل عادل لقضية، ومن ثم يذكر التزام مصر باستضافة اجتماع صيغة ميونخ القادمة، حيث يتم تواصل الجهود فى هذا الصدى.
وأكد وزير الخارجية، استمرارية بذل الجهد فى محورية الدور الذى تضطلع به الرباعية الدولية، بإطلاق الجهد لأنه يعد مكملا للهدف الأساسى التى تسعى الرباعية الدولية إلى تحقيقه، فإذا كانت الرباعية معنية بإطلاق المفاوضات، فإن جهود الدولة تهدف إلى تهيئة الأجواء التي تسمح بإطلاق هذه المفاوضات إلى ما يفضى إليه الجميع. 
 

إقرأ ايضا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مدبولي: النمو الإيجابي بزيادة حجم الاستثمارات رؤية ثاقبة للرئيس السيسى

مجلس النواب

رد عنيف من النواب علي تصريحات البرلمان الأوربي

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية

محافظ الإسكندرية يواصل عمله عن بٌعد .. والسبب

أخبار متعلقة

GettyImages-1128763213

بيان من «الخارجية» بشأن المصالحة مع قطر

سامح شكري وزير الخارجية

بيان من الخارجية بشأن القبض على عاملين بالمبادرة المصرية