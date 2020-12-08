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بيان من «الخارجية» بشأن المصالحة مع قطر

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سامح شكري
 
الثلاثاء، 08-12-2020 02:21 م المصريون

في أول تعليق على التصريحات الكويتية، بشأن قرب إنهاء الأزمة الخليجية التي تعد مصر أحد أطرافها متضامنة مع السعودية والإمارات والبحرين، ضد قطر، أعلنت وزارة الخارجية، تقديرها لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي.
وتابعت الخارجية في بيان لها، ردا على سؤال صحفي: “نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه”.
وقالت: “وتؤكد مصر في هذا المقام بأنه انطلاقا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي”.
والجمعة، أعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي أحمد الصباح، إجراء "محادثات مثمرة" ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.
وذكر في بيان متلفز، أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات "حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها".
يأتي ذلك وسط تقارير أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كثفت جهودها لتسوية الأزمة الخليجية ما قد يفضي إلى انفراجها.
 

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