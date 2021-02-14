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ردا علي سؤال إعلامي ..جمعة: دي حاجة إنجلش على عربي

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
 
الأحد، 14-02-2021 12:53 م إيمان هاني

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق ، و رئيس اللجنة الدينية لمجلس النواب، الإعلامي عمرو خليل، على سؤال الإعلامي عمرو خليل،  هل يجوز أن أحد "يمنشن" أقاربه بالتهنئة لقدوم شهر رمضان عبر الفيسبوك.

وقال "جمعة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" ، : "أبسط طرق صلة الرحم في شهر رمضان أصبحت عبر فيسبوك".

و أضاف قائلا ، :"كلمة يمنشن دي حاجة إنجلش على عربي هو ده شكل من أشكال صلة الرحم في العصر الحالي عصر التكنولوجيا ومواقع التواصل".
 

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