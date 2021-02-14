ردا علي سؤال إعلامي ..جمعة: دي حاجة إنجلش على عربي

الأحد، 14-02-2021
12:53 م
إيمان هاني
رد الدكتور
علي جمعة
، مفتي الديار المصرية السابق ، و رئيس اللجنة الدينية لمجلس النواب
، الإعلامي
عمرو خليل، على سؤال الإعلامي عمرو خليل، هل
يجوز أن أحد "يمنشن" أقاربه بالتهنئة لقدوم شهر رمضان عبر الفيسبوك.
وقال
"جمعة
" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية
"سي بي سي
" ، : "أبسط طرق صلة الرحم في شهر رمضان أصبحت عبر فيسبوك".
و
أضاف قائلا ، :"كلمة يمنشن دي حاجة إنجلش على عربي هو ده شكل من أشكال صلة الرحم
في العصر الحالي عصر التكنولوجيا ومواقع التواصل".