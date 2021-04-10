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رئيس جيبوتي مستمر لولاية خامسة بأصوات 98.58%

رئيس جيبوتي
رئيس جيبوتي
 
السبت، 10-04-2021 09:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
نجح الرئيس الجيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر غيلة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت بنسبة بلغت 98.58% من الأًوات ليستمر لولاية خامسة مدتها 5 سنوات .
و أعلن وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ مساء أمس من خلال التليفزيون الرسمي للبلاد أن الرئيس ، غيله ، حصل علي 167.535 صوت أي 98.58% لافتة إلي أنها النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي تم إجرائها في 9 إبريل الجاري ومؤكدا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري .
يذكر أن غيلة البالغ من العمر 73 عام واحد من أطول رؤساء إفريقيا بقاء في السلطة وتم اختياره رئيسا للبلاد خلفا لعمه حسن الذي قاد البلاد إلي الاستقلال عن فرنسا عام 1977 .
 

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