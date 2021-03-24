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فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في طرابلس

الرئيس الفرنسي و رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
الرئيس الفرنسي و رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
 
الأربعاء، 24-03-2021 09:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعيد فتح سفارة فرنسا في العاصمة الليبية طرابلس .
و أكد ماكرون لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في باريس أنه سيعيد فتح سفارة فرنسا في ليبيا بداية من الاثنين القادم و أن السفيرة ستعود إلي الأراضي الليبية ، لافتا إلي أن دعم فرنسا لليبيا لن يكون مجرد كلام بل سيكون دعم كامل ،حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وأضاف ماكرون أنه سيلتقي و رئيس الحكومة الوطنية الجديدة ، عبد الحميد الدبيبة ، قريبا ، مشيرا إلي أن فرنسا ستطرح الملف الليبي علي الطاولة خلال القمة الأوربية الخميس القادم .
جدير بالذكر أن البعثة الدبلوماسية الفرنسية في ليبيا أغلقت عام 1914 بالرغم من أنها ظلت ناشطة .
 

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