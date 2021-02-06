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وزيرة الهجرة تطالب المصريين بعدم السفر إلى الكويت

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
 
السبت، 06-02-2021 12:26 م المصريون

ناشدت وزيرة الهجرة ، نبيلة مكرم، المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى الكويت بعدم السفر إلى هناك حاليا.
وطالبت الوزيرة المواطنين المصريين المتجهين إلى الكويت التي أعلنت منع دخول غير الكويتيين إليها ابتداء من الأحد ولمدة أسبوعين مبدئيا، طالبتهم بتأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية التي تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة كورونا أو انتقال السلالات المتحورة ، وفقاً لموقع صدى البلد .
كما وجهت وزيرة الهجرة نداء إلى المواطنين-المتواجدين بصورة مؤقتة كترانزيت في أحدى الدول في اتجاه دولة الكويت ولن يتمكنوا من السفر للكويت قبل يوم الأحد الموافق 7 فبراير، وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة، خاصة أن تاريخ فتح المطار غير محدد- طلبت فيه منهم العودة إلى أرض الوطن حيث لن يكون متيسرا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين، خاصة وأنه سبق أن قام عدد من رجال الأعمال والمؤسسات المصرية، كمؤسسة مصر الخير وبنك مصر، بالمساعدة في تحمل نفقات ضخمة لتغطية مصاريف إقامة مئات المصريين العالقين في دولة الإمارات وأيضا في سلطنة عمان في طريقهم للكويت، وهو أمر يصعب تكراره خاصة مع طول مدة إغلاق الحدود، إضافة إلى مشكلات انتهاء التأشيرات في دول الترانزيت.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن قرارات داخلية منظمة للمواعيد، ومنها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من غداً الأحد الموافق 7 فبراير ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
 

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