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تعليق سعودي قوي عن المحادثات مع إيران

تعليق سعودي قوي عن المحادثات مع إيران
أرشيفية
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الجمعة، 07-05-2021 10:10 م الطيب حسين
كشف مسؤول سعودي وجود محادثات بين المملكة وإيران، موضكا الغاية التي ترمي إليها هذه التحركات.

وبحسب رويترز فإن مسؤولا في وزارة الخارجية السعودية، أكد أن المحادثات مع إيران تهدف إلى استكشاف طرق للحد من التوتر بالمنطقة.

وأعرب السفير رائد كريملي، رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السعودية في حديث لوكالة "رويترز"، عن أمله في نجاح المحادثات، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أعلن بوقت سابق أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.
 

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