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تصريحات جديدة لـ سهي عرفات عن قاتل زوجها

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات و زوجته
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات و زوجته
 
السبت، 02-01-2021 11:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت سهي عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أن كل ما تناقلته الصحافة الإسرائيلية نقلا عنها خارج عن سياقه الأصلي .
و أضافت في البيان الذي نشرته علي صفحتها الرسمية علي " انستجرام " :" ريد أن أوضح شئ مهم للصادقين من أبناء شعبنا.أنا عملت مقابله مع التلفزيون الإسرائيلي في فيلم وثائقي عن أبو عمار وسيعرض بعد أسبوع، وكل ما تناقلته الصحافة هو خارج عن سياقه الأصلي. وأنا أصر أن موضوع أبو عمار لسه عند القضاء ولا استطيع أن اتهم أحد بقتله حتى إسرائيل لأن ليس عندي أي دليل وأيضا ليس عندي دليل ضد حد لحد الآن ولا أريد أن تلزق التهم في معارك سياسيه كيديه فلسطينيه داخليه من دون دليل قاطع. تصريحاتي لم تتغير منذ أن استشهد أبو عمار أنني من دون دليل قاطع لن اتهم أحدا. هذا الذي قلته في المقابلة وسأقوله في المقابلات الأخرى. وقلت اتهمنا بالإرهاب زي مانديلا وغيره ولكن هذا الإرهاب الذين تتحدثون عنه هو الذي أوصل صوتنا إلى العالم أجمع. وبما أن الفيلم وثائقي قلت رأيي إن الانتفاضة غلط كانت لأننا خسرنا كتيرا وحربنا معهم كانت غير متساوية.. لن أخاف أن أعطي رأيي حتى أن حرف " .
جدير بالذكر أن صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية نقلت عن سهي عرفات أن زوجها مات مسموم بشكل مؤكد ولكن ليس علي يد إسرائيل .

 

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