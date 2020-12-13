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خلفان يطالب بضم إيران و إسرائيل إلي جامعة الدول العربية

ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
 
الأحد، 13-12-2020 11:34 ص متابعات- أمينة عبد العال

غرد ضاحي خلفان ، نائب رئيس شرطة دبي علي صفحته الرسمية علي " تويتر" مطالبا بضم كلا من إيران و إسرائيل إلي جامعة الدول العربية بعد تغيير أسمها إلي جامعة الشرق الأوسط .
و أضاف في تغريدة أخري " مش معقولة يكون مائة مليون إيراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران " .
وغرد بالعديد من التغريدات التي تطالب بالاعتراف بدولة إسرائيل بعد اعتراف العالم بها ، مضيفا أن حدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة .

 

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