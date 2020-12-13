خلفان يطالب بضم إيران و إسرائيل إلي جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية ارى ان تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط..تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

اصبحت إسرائيل جزء لا يتجزأ من ارض العرب..كل الديانات فيها...لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات...إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات .....الخ..شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في ان الفلسطينين لا يريدون السلام...جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية الى حل الدولتين في العمق...خلقت حماس لتفشل فتح...ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020