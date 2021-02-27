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ترامب يهاجم نائب جمهوري صوت لعزله

ترامب
ترامب
 
السبت، 27-02-2021 12:01 م متابعات- أمينة عبد العال
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، النائب الجمهوري ، أنتوني جونزاليز  ، الذي كان صمن 10 جمهوريين صوتوا لصالح عزله ، بدعمه لمعاون سابق له والذي كان مدير لحملته الانتخابية في 2020 ، ماكس ميلر .
وأشار  ترامب في بيان له  إن "ماكس ميلر شخص رائع قام بعمل عظيم في البيت الأبيض وسيكون عضوا رائعا في الكونغرس ، مضيفا أن النائب الحالي أنتوني غونزاليز لا يجب أن يمثّل أهالي الدائرة الـ16 نظرا إلى أنه لا يمثل مصالحهم ولا تمنياتهم".  
جدير بالذكر أن هذه الخطوة الأولي التي يقوم بها ترامب بدعم منافس لأحد الجمهوريين الذين صوتوا ضده الشهر الماضي .
 

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