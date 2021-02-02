الثلاثاء 02 فبراير 2021
توقيت مصر 16:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تصدر بيانًا شديد اللهجة وتحذر

فحص عذرية وتبادل.. زوجة أمير داعشي تفجر مفاجآت صادمة

«بايدن» يسحب قرار «ترامب» بشأن الإمارات

أصابا محامٍ بعاهة مستديمة.. إحالة ضابطين للمحاكمة العاجلة

قطر تزف بشرى سارة للمصريين

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل غير " بي إن سبورت"

حكم ضد مسؤولة بوزارة الشباب ابتزت مسؤولًا بـ"علاقة غير شرعية"

برلماني: 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية

البرلمان يطالب وزير التنمية المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية في الصعيد

أغرب شرط لعروس سعودية يؤدي لإنهاء زواجها في الحال

ADS
 

برلماني: 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 02-02-2021 12:18 م متابعات- أمينة عبد العال
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يحظى باهتمام غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك على المواطنين، سواء على صعيد المبادرات أو القرارات، ومنها على سبيل المثال حملة 100 مليون صحة، قوائم الانتظار، التأمين الصحي الشامل، وتطوير العشوائيات، وترجمة هذه الاهتمام في الموازنة العامة أيضا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الملف يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، هناك ما يقرب من 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الأساسية بمختلف أنواعه، وهو ما يعكس قوة الدولة وحرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، متابعا:" المبادرات في ملف الحماية الاجتماعية غيرت حياة لمحدودي الدخل للأفضل".
وأشاد عضو مجلس النواب، بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الفئات، وهو ما سهل عملية الحصول على الدعم اللازم وحصر هذه الشريحة لتقديم كافة المساعدات لها من خلال البرامج المختلفة، حيث يتم توجيه 27٪ من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12٫5٪ للمرأة المعيلة والمطلقات في برنامج تكافل وكرامة فقط، وأن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برامج الدعم النقدي في الشرق الأوسط، وهذا بشهادة مؤسسات أجنبية،كما شهد ملف المعاشات طفرة غير مسبوقة وتم رفعها لحوالي 950 جنيه أساسي وهذا أمر لم يحدث من قبل، وكل هذه الإجراءات والقرارات والخطوات تهدف لتوفير مستوى معيشة أفضل للبسطاء ومحدودي الدخل.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

البرلمان يطالب وزير التنمية المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية في الصعيد

الدكتور محمد الباز

الباز :"كلنا مدانون ولا أستثني أحدًا"

الدكتورة هالة زايد

وزيرة الصحة : هنسمع أخبار كويسة جدا قريبة

أخبار متعلقة

ارشيفية

البرلمان يطالب وزير التنمية المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية في الصعيد

رئيس الوزراء

برلماني : حكومة «مدبولي» عملت بشكل جيد ولكن !

البرلمان

أول تعليق من البرلمان علي تصريحات الكونجرس الأمريكي ضد مصر

مشروع الاستزراع السمكي

أول تعليق من البرلمان عن مشروع الاستزراع السمكي

الشرطة المصرية

البرلمان يهنئ الشرطة بعيدها : ذكرى طيبة نستلهم فيها روح الفداء والتضحيات

ارشيفية

البرلمان يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة