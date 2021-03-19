برتوكول لدعم مدارس التعليم المجتمعي بـ90 مليون جنيه

الجمعة، 19-03-2021
01:40 م
متابعات- أمينة عبد العال
شهدت
وزيرة التضامن
الاجتماعي نيفين القباج والدكتور علي جمعة
رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر
الخير، ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر
الشريف، ولورا كانسيكاس ديبرايز سفيرة فنلندا
في مصر وعدد من المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، وشركاء النجاح،
والإعلامية مني الشاذلي سفيرة مؤسسة مصر الخير للتعليم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير،
يتضمن دعم مدارس التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمبلغ 90 مليون جنيه.
يأتي
ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي
لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى المراحل المدرسية وزيادة
مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه، حسب البيان الذي تلقت "
المصريون " نسخة منه .
وقالت وزيرة
التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعي والتي
تضم نحو 30 ألف طالب وطالبة، من الموارد التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم
التعليم المجتمعي، بجانب دعم الجمعيات الأهلية لتغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام،
بل والأعوام القادمة أيضا.
وأكدت
وزيرة التضامن
الاجتماعي على ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع
باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء في أي مجتمع، مشددة على اهتمام
الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذه القضية باعتبارها المحور الأساسي لتحقيق التنمية والنهوض
بالمجتمع، لافتة إلى أن الدولة لا تقوم على الحكومة فقط ، بل المؤسسات والمجتمع المدني
بكل ما يحتوي من نضج في العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر التي
نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية .
من جانبه،
قال الدكتور علي جمعة
رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن التعليم أحد قطاعات العمل
بمؤسسة مصر الخير، موضحًا أن المؤسسة تضم قطاعات
هي التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة، وأخيراً التنمية المتكاملة.
وأضاف
جمعة أن تجربة المدارس المجتمعية أثبتت نجاحها ونسعى دائما إلى المزيد من التطوير وتحقيق
النفع للبلاد والعباد، حيث بدأت المؤسسة بعدد محدود من المدارس المجتمعية أما الآن
فقد وصلت إلى أكثر من الألف مدرسة .
وتابع
الدكتور على جمعة قائلا: « الحمد لله المدارس المجتمعية تمثل إزالة حقيقية للأمية للقرى
وتوابعها وهو ما يأتي ضمن خطة الدولة لتنمية وتطوير القرى وتوابعها» ، لافتا إلي أن مؤسسة مصر الخير تؤمن بأن العلم والمعرفة
هما القوة الحقيقية في هذا العالم، مشيدا بتعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني
والقطاع الخاص والإعلام، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير استطاعت من خلال مجالات عملها
بناء نماذج ناجحة وإدخال الفرحة وعمارة الأرض.
ومن
جانبها، قالت المهندسة أمل مبدى الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد إن البرتوكول
يتضمن دعم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة من مدارس التعليم المجتمعي و235 طالبًا من طلاب
المنح الدراسية، مشيرة إلى تطلع مؤسسة "مصر الخير" إلى تقديم المزيد من هذه
الفرص للمستحقين بدعم من التبرعات التي تتلقاها
المؤسسة والجمعيات الخيرية ومن الشركات والمؤسسات والأفراد ومختلف الجهات في المجتمع
للمساهمة في توفير فرص تعليمية متميزة لكثير من المستحقين الذين تحول ظروفهم المادية
دون تحقيق حلمهم في تعليم متميز يستحقونه و"مصر الخير" تساعدهم في تحقيق هذا الحلم المشروع.
ومن
جانبه، صرح الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم، أن مؤسسة مصر الخير لديها 1083 مدرسة
مجتمعية على مستوى 11 محافظة هي كفر الشيخ والغربية ومرسى مطروح والفيوم وبني سويف
والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان تخدم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة وتشرف
على تعليمهم 2413 ميسرة بما يمثل فرص عمل مباشرة لهم من خلال المدارس المجتمعية .