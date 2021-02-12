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بدأت في الظهور لنور.. وزير قطاع الأعمال يزف خبر سار للمواطنين

الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال
 
الجمعة، 12-02-2021 12:05 م إيمان هاني
زف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خبرًا سارًا حول ثمار الإصلاح الاقتصادي، قائلًا:" ثمار الإصلاح في قطاع التأمين بدأت في الظهور للنور ".

وأضاف" توفيق" خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قائلا:" تم توظيف 20 اكتوارياً في مقتبل العمر، وكان التوجيه في الجمعية العمومية ألا نبخل عليهم بالتدريبات اللازمة في كبرى المؤسسات الدولية".

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلي أنه تم طرح أسهم من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، على ألا يكون الطرح للمستثمر الاستراتيجي، وإنما للاكتتاب العام.
 

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