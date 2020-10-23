انطلاق مبادرة تطوير 40 مدرسة بالخليفة والمقطم (صور)

الجمعة، 23-10-2020
07:51 م
الطيب حسين
انطلقت مبادرة جديدة لدعم البيئة التعليمية تحت شعار " تعليم أفضل للجميع"، وذلك في منطقة الخليفة
والمقطم
، بالتعاون بين سيد حنفي المرشح في انتخابات مجلس النواب وإدارة التربية والتعليم في تلك المناطق.
وتهدف المبادرة إلى تطوير 40 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية حتى نهاية العام في مناطق مختلفة، لخلق بيئة تعليمية أفضل في هذه المناطق.
وقال سيد حنفي مرشح مجلس النواب 2020 دائرة الخليفة
والمقطم
، إن المبادرة بدأت بالفعل ونجحت في تأهيل العديد من المدارس
حتى الآن باعتبار أن التعليم هو أساس بناء وتنمية المجتمع، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع بلتعاون مع إدارتي الخليفة
والمقطم
التعليميتين.
وتعمل المبادرة عبر متخصصين وفنيين وعمال على صيانة ودهانات هذه المدارس
وتصليح وتشغيل الديسكات المتهالكة أيضا وتهيئة الفصول لتعلم الطلاب بصورة أفضل.
وتتضمن المبادرة برنامج تعليمي متكامل يشمل محو الأممية وتوزيع مستلزمات المدارس
وتحفيظ القرآن الكريم ورعاية طلاب المدارس
والجامعات.