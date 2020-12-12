المفتي: نحن أمام 4 أمراض جديدة ضربت الشعب المصري

السبت، 12-12-2020
11:50 ص
إيمان هاني
أكد
شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن التحرش
والتنمر
والعنف الأسري والشائعات ، كلها
أمراض طفت على الساحة وكلها جديدة على الشعب المصري.
وأضاف
خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة
"صدى البلد
"، قائلا:" مؤخرا طفت على مجتمعنا ظاهرة جديدة وهي التنمر
،
وكانت موجودة من قبل، لكنها مورست مؤخرا بشكل سلبي للغاية، وتمثل اختراقًا للقيم الإنسانية".
وتابع:"
التنمر
هو إيذاء من إنسان لآخر نفسيًا وبدنيًا في اللفظ والفعل، ويسبب خللا في المنظومة
القيمية، ويحتاج للوقوف معه طويلا".