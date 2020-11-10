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المدرس بيتفرج معاهم.. طلاب يشاهدون رقص لورديانا بقنا

طططططططط
لورديانا
 
الثلاثاء، 10-11-2020 11:08 ص إيمان هاني
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمشاهدة طلاب في مدرسة ثانوي عام بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا رقصة الفنانة الاستعراضية البرازيلية "لورديانا" على السابورة الذكية بالفصل.
ويظهر من الفيديو طالبين يشاهدان رقصة الفنانة الاستعراضية مع شريط جانبي لأغنيتين من نوع "المهرجانات" مرشحتين وكأنه موقع ترفيهي يشبه موقع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب".
ودار حوار جانبي غير مفهوم بين الطالبين ومدرس الفصل الجالس على الكرسي الذي يبدو بأنه يستمتع بالمشاهدة معهما دون أن يبدي أي اعتراض على ما يحدث.

 

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