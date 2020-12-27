المالية تعلن عن إجراءات جديدة لتجارة الترانزيت للبضائع السودانية

الأحد، 27-12-2020
12:13 م
متابعات- أمينة عبد العال
استعرض
الدكتور محمد معيط وزير المالية
، نتائج الاجتماعات المشتركة بين المسئولين المصريين، وبعض رجال الأعمال السودان
يين، المنعقدة
بمصلحة الجمارك
، لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودان
ية عبر الموانئ المصرية،
مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يسهم
في تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية التي
تربط شعبي وادي النيل.
أشار
الوزير إلى ضرورة مساعدة الأشقاء السودان
يين، فى التغلب على ما طرحوه خلال هذه الاجتماعات
المشتركة، من عدم انسياب لحركة التجارة بميناء «بورتو سودان» نتيجة تكدس البضائع، بسبب
ضعف البنية التحتية.
أكد
السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
، أنه تم، خلال هذه الاجتماعات المشتركة، التوافق
مع الجانب السودان
ي على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة
ميناءي العين السخنة والسويس، في تصدير المنتجات السودان
ية واستيراد احتياجات السودان
من العالم، مع إمكانية الاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون المنطقة الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم سداد مقابل الانتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات
السودان
ية المصدرة والمستوردة.
أشار
إلى أن الإجراءات الجمركية للبضائع السودان
ية العابرة بنظام «الترانزيت» عبر الأراضي
المصرية تتضمن التحقق من الفحص الظاهري للحاويات، واستيفاء قواعد «الرقابة المحجرية»
للبضائع التي قد تحتاج إلى عرض بعض الأصناف على الجهات الرقابية، مع سداد الجهة المعنية
للضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المنقولة بصفة أمانة لحين وصولها إلى الوجهة
النهائية، وإمكانية وضع «خطاب ضمان معزز» قابل للخصم والإضافة؛ لتسهيل عمليات الخصم
والإضافة على قوة «خطاب الضمان» للبضائع المنقولة بنظام «الترانزيت».
أكد
استعداد الجانب المصري لإنهاء جميع الإجراءات على بضائع «الترانزيت»، مع تقديم الضمانات
المقررة لحين انتهاء الجانب السودان
ي من إقامة الشركة المتفق عليها، وذلك على ضوء رغبة
الجانب السودان
ي بالبدء في إنهاء الإجراءات على البضائع بنظام «الترانزيت» على الفور.
شارك
في الاجتماعات المشتركة بمصلحة الجمارك
، ممثلو الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة،
والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقطاع الاتفاقيات التجارية، وقطاع التمثيل التجاري،
وموانئ دبي العالمية، والعين السخنة، وبدر الجاف، وجمارك السويس والعين السخنة وأسوان،
والشركة المصرية لأعمال النقل البحري «مارتونس»، ورجال أعمال وشركة تخليص سودانية برئاسة
الملحق التجاري السودان
ى السابق، بكرى نعيم.
أبدى
الجانب السودان
ي رغبته في التعاون مع الموانئ المصرية، لإنهاء إجراءات الصادرات والواردات
السودان
ية عبر منفذى «قسطل» و«أرقين»، لإنهاء الصعوبات التي تواجه العمل بميناء «بورتو
سودان»، على النحو الذي يسهم في تعزيز تجارة «الترانزيت» مع الموانئ المصرية، تمهيدا
لتصدير ما يقرب من ٩٠٪ من حركة الصادرات السودان
ية.