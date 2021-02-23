الثلاثاء، 23-02-2021
10:24 ص
إيمان هاني
عقب الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، على
انتحال "حلاق
" لـ شخصية طيب وفتح 4 عيادات بكشف 400 جنيه" ،قائلا :
"دي مأساة، واللي بيقولوا العلاج بالحجامة والقرآن والأرواح دي مأساة تانية".
وأضاف "عبدالحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي
أسامة كمال
، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور
"،
قائلا:" ما يحدث مأساة وخرافات، مؤكدًا أنها مسؤولية الدولة ومسؤولية وزارة الصحة.
وتابع: " عملنا خدمة على موقع النقابة ، بإن كل مواطن يقدر يعرف بالاسم الشخص ده دكتور ولا
لا ودكتور في تخصص إيه؛ لمحاربة النصب".