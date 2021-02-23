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الكشف 400 جنيه.. "حلاق" ينتحل شخصية طبيب ويفتتح 4 عيادات

التوائم والاطباء
أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-02-2021 10:24 ص إيمان هاني

عقب الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، على انتحال "حلاق" لـ شخصية طيب وفتح 4 عيادات بكشف 400 جنيه" ،قائلا : "دي مأساة، واللي بيقولوا العلاج بالحجامة والقرآن والأرواح دي مأساة تانية".

وأضاف "عبدالحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، قائلا:" ما يحدث مأساة وخرافات، مؤكدًا أنها مسؤولية الدولة ومسؤولية وزارة الصحة.

وتابع: " عملنا خدمة على موقع النقابة ،  بإن كل مواطن يقدر يعرف بالاسم الشخص ده دكتور ولا لا ودكتور في تخصص إيه؛ لمحاربة النصب".
 

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