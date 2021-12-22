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السيسي يحسم الجدل نهائيًا:«لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز»

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الرئيس السيسي
Native
Teads
الأربعاء، 22-12-2021 02:09 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لن تسمح باستخراج بطاقة تموينية لأكثر من شخصين.
وأضاف السيسي أثناء افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط: "بقول على الهواء كده، لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، مفيش غير في بلدنا غير كده، أخلف وحد تاني يأكل عيالي، وأخد الخدمة بأقل من ثمنها، عشان كده البلد مقامتش، إحنا مسؤولين أمام الله، بقول مفيش أكتر من بطاقة تموين لفردين في اللي فات، وفي الجديد مفيش، بقول كلامي عشان اختصر وقت وجهد من على رئيس الحكومة ووزير المالية".
وجاءت تصريحات السيسي، في سياق حديثه عن ضرورة الحفاظ على الأرض الزراعية على ضفافي النيل، وتغيير ثقافة النمو السكاني.
وأكمل السيسي: "الفدان المستصلح بيتكلف من 250 ألف إلى 300 ألف وليس في قيمة الأرض القديمة على ضفاف النيل، يعني المليون فدان بـ300 مليار جنيه، ولو كانت الدولة عملت بناء مجتمعات عمرانية، الأرقام دي كنا نقدر نضخها بصياغة تانية، بقول الكلام ده واحنا فرحانين، بتكلم على 300 ألف جنيه عشان تبقى زراعة، مش عشان تبقى حياة، ممكن الفدان يوصل مليون جنيه، طب إحنا عندنا القدرة المالية لده".
وتابع الرئيس: "في الآخر المواطن عايز يعيش، وأنا كمان عايزه يعيش، ده لا يمكن يحصل، أنا بسجل كلامي للتاريخ، وللناس اللي بتتكلم في التليفزيون والجرائد والإعلام، قضية خطيرة غياب فهم مشترك للمشكلات وأسباب حلها، بقول ثقافة البناء على الأراضي الزراعية لازم نواجهها، وكمان ثقافة النمو السكاني بدون معرفة كيفية الإنفاق، لا بد أن تتراجع، الموضوع أصعب من مواجهته بقوانين وتوعية، لما بتعدي الطفل الواحد، بتحط نفسك في مشكلة، وربنا مقالش كده".
 

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